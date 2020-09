Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung (kal)

Einbeck (ots)

Am 13.09.2020, 02:50 Uhr, kam es im Bereich der Fußgängerzone zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Anschließend wurde das 35-jährige Opfer von mehreren Persone körperlich angegriffen, wobei auch ein Elektroschocker eingesetzt worden sein soll. Nachdem mehrere Passanten das Geschehen beobachteten, flüchteten die Täter in Richtung Benser Straße. Das Opfer trug stark blutende Verletzungen im Gesicht davon und musste zur weiteren Behandlung in das Einbecker Bürgerspital verbracht werden. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

