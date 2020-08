Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zeugenaufruf nach möglicher Nötigung auf der Autobahn

Trier, BAB 602 (ots)

Bereits am 02.08.2020 kam es gegen 00:20 Uhr zu einem strafrechtlich relevanten Ereignis auf der BAB 602 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Moseltal. Im Streckenabschnitt zwischen dem Verteilerkreis Trier und der Anschlussstelle Trier-Ehrang wurde ein Verkehrsteilnehmer durch den Fahrer eines dunkelgrauen Mercedes, vermutlich GLE, mehrfach ausgebremst und am Überholen gehindert. Zudem sollen durch den Fahrer des Mercedes willkürliche Fahrstreifenwechsel durchgeführt worden sein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Schweich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich



Telefon: 06502-91650

E-Mail: pastschweich.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



