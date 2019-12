Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt in Gudensberg geklärt - Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige erlassen

Homberg (ots)

Tatzeit: 11.12.2019, 19:40 Uhr

- Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder -

Am 19.12.2019 konnten im Rahmen einer konzertierten Durchsuchungsaktion zwei Tatverdächtige in Kassel festgenommen werden. Beide Täter räumten den Überfall ein. Sie wurden noch am gleichen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen sie Untersuchungshaft angeordnet hat.

Am 11.12.2019, gegen 19:40 Uhr, hatten zwei Täter einen Lebensmittelmarkt in Gudensberg im Schwimmbadweg überfallen und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet (wir berichteten am 12.12.2019).

Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats 10 der Kriminalpolizei Homberg konnten in einer mit Beamten des Spezialeinsatzkommandos, des Kasselers Kriminalkommissariat 35 und der Kriminalpolizei Eschwege abgestimmten Durchsuchungsaktion ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus Kassel und ein 20-jähriger Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz in Kassel festgenommen werden. Bei der anschließenden Vernehmung räumten die Täter den von ihnen begangenen Raub ein. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel noch am gleichen Tag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Kassel vorgeführt, der gegen die beiden Beschuldigten einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ. Der Untersuchungshaftbefehl gegen den 18-Jährigen wurde auf Grund von umfangreichen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Volker Schulz, PHK - Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder - Tel.: 05681-774-140

Andreas Thöne, StA - Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel - Tel.: 0561-912-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell