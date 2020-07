Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sozia nach Motorradunfall im Krankenhaus

Nordhorn (ots)

Am Samstagvormittag ist es auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 40-jährige Motorradsozia wurde dabei schwer verletzt. Der 42-jährige Fahrer des Motorrades war gegen 11.40 Uhr in Richtung Lingen unterwegs. Kurz vor der Ampelkreuzung zur B213 kam er mit dem Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Sozia wurde dabei vom Krad geschleudert und schwer verletzt. Der Fahrer kam vermutlich mit leichten Blessuren davon. Die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell