Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf der Straße Osterkanal zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 50-jähriger Motorradfahrer war gegen 14.15 Uhr in Richtung Friesenstraße unterwegs. Er übersah, dass ein vor ihm fahrendes Auto, nach links in die Borkumer Straße abbiegen wollte. Er fuhr auf, stürzte und verletzte sich schwer. Der Sachschaden wird auf etwa 6500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell