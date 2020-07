Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrraddiebe bedrohen Zeugen mit "Totschläger"

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend versucht, an der Baccumer Straße ein verschlossenes Fahrrad aufzubrechen. Als ein Zeuge gegen 21.30 Uhr auf die Tat aufmerksam wurde, sprach er die Gruppe aus etwa vier Personen an. Einer der Täter drohte dem Zeugen im Anschluss mit einer Stahlrute, einem sogenannten "Totschläger". Wenig später entfernte sich die Gruppe ohne das Fahrrad in Richtung Amtsgerichtspark. Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt nicht vor. Es dürfte sich aber um Jugendliche oder junge Erwachsene gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

