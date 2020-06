Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Polch ST Kaan (ots)

Am Sonntag, 31.05.2020, gegen 21.50 Uhr kam es in der Rüberer Straße in Polch ST Kaan zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Rüberer Straße in Fahrtrichtung Rüber und touchierte den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzten.

