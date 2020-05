POL-PDMY: Pressemeldung der Polizei Remagen für das Wochenende 29.05.-30.05.2020

Polizeidirektion Mayen

Verkehrsunfälle: Es wurden im Berichtszeitraum insgesamt 6 Verkehrsunfälle gemeldet, bei allen Unfällen entstand lediglich Sachschaden, es wurden keine Personen verletzt. Allerdings entfernte sich der Verursacher bei einem der Unfälle unerlaubt von der Unfallstelle, so dass hier jeweils ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurde.

Einbruch Bäckerei Höfer: In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Bäckerei Höfer in Sinzig ein. Es wurde ein dort gelagerter Tresor entwendet. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Tat machen? Sind Personen mit einem schweren Gegenstand oder Fahrzeuge, die mit einem solchen Gegenstand beladen wurden, aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen, Tel.-Nr. 02642/9382-0

Diebstahl eines PKW: Am frühen Samstagabend kam es in Niederzissen zum Diebstahl eines weißen PKW Opel Corsa. Der bislang noch unbekannte Tatverdächtige wurde als männliche Person mit kräftiger Statur im jüngeren Altersbereich beschrieben. Dem entwendeten Opel Corsa folgten ein roter Suzuki Swift sowie ein weißer Mercedes. Die beiden PKW könnten mit der Tat im Zusammenhang stehen.

Diebstahl eines E-Bike: Auf dem Wohnmobilcampingplatz in Remagen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein hochwertiges E-Bike der Marke Giant durch bislang unbekannte Täter entwendet. Das E-Bike war mit einem Schloss gesichert und hat eine schwarze Grundfarbe mit blauen Streifen.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Remagen unter Tel.-Nr. 02642/9382-0 entgegen.

