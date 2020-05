Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Babykatze im Motorraum gefangen - Rettungsaktion geglückt

Kaltenborn (ots)

Am Donnerstag Abend meldete sich ein verzweifelter Bürger telefonisch bei der Polizeiinspektion Adenau. Ein Babykätzchen hatte sich in den Motorraum seines Pkw verirrt und kam alleine nicht wieder hinaus. Bei seiner Kfz-Versicherung und seiner Werkstatt fand der Mann keine Hilfe. Nachdem er am eigenständigen Ausbau des Kühlergrills scheiterte und das Kätzchen seit mindestens 1 1/2 Stunden im Motorraum gefangen war, rief der Mann in seiner Not bei der Polizei an. Karosseriearbeiten gehören nicht zum Studieninhalt bei der Polizei. Doch mithilfe eines fachmännischen Telefonjokers konnte das Kätzchen nach wenigen Minuten vor Ort unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit werden.

