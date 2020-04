Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Baustellenabsicherung ins Wasser geworfen

Ludwigslust (ots)

In Ludwigslust sind am späten Montagabend zwei Signallampen einer Baustellenabsicherung ins Wasser geworfen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr auf dem Schlossplatz. Zeugen beobachten einen Mann, der die Lampen in das Wasser der Kaskadenanlage warf und anschließend mit einem Fahrrad davonfuhr. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte die durch die Zeugen informierte Polizei den mutmaßlichen Verursacher wenig später im Stadtgebiet stellen. Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen Deutschen aus der Region, der die Tat bereits zugegeben hat. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

