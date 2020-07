Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Junge Frau sexuell genötigt

Lingen (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es an der Josefstraße zu einer Sexualstraftat gekommen. Ein bislang unbekannter Mann hatte dort gegen 01.30 Uhr eine 22-jährige Frau gegen ihren Willen aus sexuellen Motiven genötigt. Das Opfer war auf dem Heimweg aus einer Lingener Diskothek, als ihr in Höhe Gebertstraße ein Mann entgegenkam. Er überquerte die Josefstraße und ging gezielt auf die Frau zu. Ohne ein Wort zu sagen, fasste er sie gegen ihren Willen am gesamten Körper an und versuchte ihr die Kleidung auszuziehen. Die 22-Jährige schrie laut um Hilfe, so dass der Täter von ihr abließ und flüchtete. Eine Fahndung durch mehrere Streifenfahrzeuge der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg. Der Mann soll etwa 1,90 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkles, an den Seiten kurz rasiertes Haar und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mi einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Strickjacke sowie einer dunklen Hose und dunklen Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

