Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Flucht nach Unfall im Begegnungsverkehr

Hildesheim (ots)

Barnten. Am 03.04.20, gegen 09:25 Uhr, befuhr eine 46-jährige Sarstedterin mit ihrem grauen Ford Transit die L 410 von Giften in Richtung Rössing. In Höhe der Ortschaft Barnten kam ihr ein vermutlich weißer Transporter mit roter Aufschrift entgegen, der auf ihren Fahrtstreifen kam und dabei ihren linken Außenspiegel beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist zu vermuten, dass der Unfallverursacher ebenfalls einen beschädigten linken Außenspiegel aufweist. Die Polizei Sarstedt bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel. 05066/9850.

