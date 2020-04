Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Lkw verliert Ladung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Morgen, 03.04.2020, fuhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer gegen 06:40 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A7 in Richtung Süden und wollte an der Anschlussstelle Hildesheim die Autobahn in Richtung B1 verlassen. In der Abfahrt verlor er jedoch ein Teil seiner Ladung. Vermutlich waren die Kisten mit Glasflaschen unzureichend gesichert und fielen dadurch auf die Fahrbahn.

Eine 36-jährige Hildesheimerin, die mit ihrem Ford auf die A7 auffahren wollte, kollidierte hierbei mit einigen Kisten, wodurch ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Es entstand ein geringer Sachschaden. Der Lkw hatte 1200 Kisten geladen, von denen 223 beschädigt wurden. Personen wurden nicht verletzt.

Die An- und Auffahrt der Anschlussstelle Hildesheim musste über mehrere Stunden für Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell