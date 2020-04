Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (rue): Am 01.04.2020, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L 490 ein Verkehrsunfall, bei der ein Baum beschädigt wurde. Den Ermittlungen zufolge befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem silberfarbenen VW Bus mit Anhänger die L 490 aus Richtung des Bike-und Outdoorparks in Richtung des Sprachheilzentrums. Das Fahrzeug ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen dortigen Baum gefahren. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

