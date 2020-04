Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diesel entwendet

Hildesheim (ots)

Elze: In der Zeit vom 31.03.2020, 15:30 Uhr, auf den 01.04.2020,07:30 Uhr, wurde durch u.T.auf der Baustelle der KGS in Gronau, Am Bahnhof, ein Baucontainer und ein Tankschloss eines Baggers aufgehebelt. Aus dem Tank des Baggers wurden ca. 50 Liter Dieselkraftstoff im Gesamtwert von 50 Euro entwendet. Aus dem Container wurden keine Gegenstände entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unbekannt. Täterhinweise erbittet die Polizei Elze unter der Tel.-Nr:05068/9303-0 oder die Pst Gronau unter der Tel.-Nr: 05182/923370.

