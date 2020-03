Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ennepetal (ots)

Am 28.03.2020 um 12:58 Uhr befährt ein 34-jähriger Wuppertaler mit seinem Fahrrad die Milsper Straße in Fahrtrichtung Neustraße. In Höhe der Hausnummer 120 wird er dermaßen von der Sonne geblendet, dass er den ordnungsgemäß geparkten Pkw Hyundai i10 einer 29-jährigen Ennepetalerin übersieht und mit diesem kollidiert. Er wird leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 200,- Euro.

