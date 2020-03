Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Verkehrsunfall mit Roller

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden zwei Jugendliche bei einem Verkehrsunfall auf der Haßlinghauser Straße leicht verletzt. Eine 22-Jährige fuhr mit ihrem VW Polo auf der Haßlinghauser Straße in Richtung Wuppertal. Als sie ihr Fahrzeug bremste, um nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen, überholte sie ein hinter ihr fahrender 16-Jähriger auf seinem Leichtkraftrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei auch ein an der Fahrbahn geparkter Opel beschädigt wurde. Durch den Sturz wurden der 16-Jährige und seine 15-jährige Sozia leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

