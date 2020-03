Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Alarmauslösung an Schuhgeschäft

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch, gegen 21:00 Uhr, wurde die Polizei über eine Alarmauslösung an einem Schuhgeschäft in der Gutenbergstraße informiert. Vor Ort stellten die Beamten ein gewaltsam geöffnetes Fenster fest. Mit Hilfe eines Diensthundes durchsuchten die Beamten das Geschäft, ein Täter konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Vermutlich flüchtete der Täter bei Auslösen des Alarms noch vor Eintreffen der Polizei. Beute erlangten sie nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell