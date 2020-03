Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Fünf Autos in der Schnellmarkstraße beschädigt

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 0:30 Uhr, hörte ein Anwohner der Schnellmarkstraße in Gevelsberg ungewöhnliche Geräusche von der Straße. Als er nachschaute, sah er eine männliche Person, die auf der Fahrbahn der Schnellmarkstraße in Richtung Friedhofstraße ging. Der Mann trat gegen die Außenspiegel der am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Insgesamt fünf Fahrzeuge wurden durch den Randalierer beschädigt. Der Täter kann so beschrieben werden: männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, 180 cm groß, stabile Figur dunkel gekleidet mit Kapuze Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

