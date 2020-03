Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Fenster von KiTa aufgebrochen

Herdecke (ots)

Am vergangenen Wochenende (20. bis 23.) hebelten Unbekannte ein rückliegendes Fenster einer Kindertagesstätte am Westender Weg auf. Im Gebäude öffneten sie gewaltsam einen Aktenschrank. Was und ob sie etwas entwendet haben, ist bisher noch nicht bekannt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

