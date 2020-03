Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Wuppertaler greift Sicherheitsdienstmitarbeiter an

Schwelm (ots)

Am Montagmittag geriet der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit einem Kunden eines Lebensmittelgroßhändlers an der Saarstraße aneinander. Der Securitymitarbeiter bemerkte, dass der Kunde, der sich in einer derzeit vorgegebene Warteschlange einreihte, augenscheinlich stark alkoholisiert war. Außerdem war der 46-jährige Wuppertaler in Begleitung zweier Personen, was gegen die gegenwärtigen Auflagen verstößt. Der Mitarbeiter sprach den 43-Jährigen daraufhin an und verwehrte ihm den Zutritt zu dem Geschäft. Der Wuppertaler reagierte sofort aggressiv und griff den Securitydienstmitarbeiter an. Dieser war körperlich überlegen und fixierte den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen durch den Angriff im Halsbereich, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

