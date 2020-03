Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall auf der B483

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagabend fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Fiat Punto auf der B483 in Richtung Schwelm. In Höhe der Ortschaft Königsfeld kam sie mit ihrem Fahrzeug, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit ihrem Fiat gegen einen Zaun und kam an einem Strommasten zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 18-jährige Hagenerin schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

