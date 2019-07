Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Schmuck geraubt

Gevelsberg (ots)

Am 26.07. gegen 16:00 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Mittelstraße eine weibliche Person (ca. 20 Jahre alt, 165 cm groß, mit südländischem Aussehen, die schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden, bekleidet mit einem knielangen schwarzen Kleid, führte eine schwarze Handtasche mit sich), die mehrere Packungen Schmuck entwendete. Als die Mitarbeiterin sie ansprach, riss die unbekannte Frau sich los, schlug nach ihr und flüchtete aus dem Geschäft in einen anderen Laden. Hinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166-4000 entgegen.

