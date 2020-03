Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Tresor sucht seinen Besitzer!

Bingen (ots)

Tresor gefunden - Suche nach dem Tatort

Die Polizei Bingen bittet um Mithilfe durch die Bürgerinnen und Bürger.

Im Rahmen der zahlreichen Diebstähle aus Fahrzeugen in den vergangenen Wochen (es wurde bereits in der Presse darüber berichtet) konnte bei polizeilichen Maßnahmen vermeintliches Diebesgut sichergestellt werden. Viele der Gegenstände, darunter auch ein Tresor, konnten bisher keiner bereits vorliegenden Strafanzeige zugeordnet werden. Sollten Sie Geschädigter eines Diebstahls aus einem Fahrzeug sein oder über die Herkunft des Tresors Auskunft geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Bingen unter der Tel.-Nr.: 06721-9050

