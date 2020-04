Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des PK Elze für den 03.04.2020

Hildesheim (ots)

Elze OT Wülfingen. In der Zeit zwischen Donnerstag (02.04.2020) 16:30 Uhr und Freitag (03.04.2020) 07:00 Uhr brechen unbekannte Täter einen Container in der Straße "Im Kampe" in 31008 Elze OT Wülfingen auf.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Banteln. In der Nacht zwischen Donnerstag (02.04.2020) und Freitag (03.04.2020) kommt es in Banteln zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hierbei wurde unter anderem ein Wartehäuschen am Bahnhof beschmiert.

