Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Eversumer Straße/Nach Unfall weitergefahren

Coesfeld (ots)

Auf der Eversumer Straße in Olfen sind am Mittwochabend zwei Autos an den Außenspiegeln kollidiert. Einer der Unfallbeteiligten fuhr weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Haltern am See gegen 19.45 Uhr in ihrem weißen Mercedes C200D die Eversumer Straße. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der unbekannte Unfallbeteiligte auf den Fahrstreifen der 30-Jährigen, worauf es zur Kollision. Vermutlich saß der andere Fahrer in einem hellen VW Golf. Die Polizei in Lüdinghausen bittet den Unfallbeteiligten und Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

