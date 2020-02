Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg Herbern, Bakenfelder Weg/ Unfallflucht am Seniorenstift

Coesfeld (ots)

Am Mittwochmorgen (05.02.) beschädigte ein unbekannter Täter im Zeitraum von 05.40 Uhr bis 09.00 Uhr, das geparkte Auto einer 40- jährigen Frau aus Hamm. In der Folge flüchtete der unbekannte Täter vom Unfallfort. Durch den Vorfall wurde eine Felge des geparkten Autos so stark beschädigt, dass dieses zunächst nicht mehr genutzt werden konnte.

Vor Ort konnte ein Mercedes-Emblem entdeckt werden. Inwieweit das Emblem mit dem Vorfall in Verbindung steht, muss noch ermittelt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-7930 entgegen.

