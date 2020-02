Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Harle/Automatenaufbruch scheitert

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen (5.2.20, 4.15 Uhr) versucht, den Lebensmittelautomaten eines Landwirtschaftsbetriebs in Harle aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

