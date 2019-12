Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn - Kind leicht verletzt - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2019, gegen16:20 Uhr, fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Twingo von Hilchenbach in Richtung Brachhausen. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutsche nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte das Fahrzeug gegen den Peugeot einer 63-Jährigen, die von Brachthausen in Richtung Hilchenbach unterwegs war. Die 6-jährige Mitfahrerin im Peugot wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gesamtsachschaden circa 4000,- Euro.

