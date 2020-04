BPOLD-BBS: Bundespolizei schaltet vorübergehende Telefonhotline in Schleswig-Holstein jetzt auch an den Wochenenden

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

Im Zusammenhang mit der vorübergehenden Wiedereinführung von Grenzkontrollen erreichte die durch die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt eingerichtete Bürger-Hotline zahlreiche Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern. Fragen, insbesondere für den Bereich der deutsch-dänischen Grenze, wurden bislang von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr beantwortet. Aufgrund der hohen Resonanz ist das Bürgertelefon ab sofort auch an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 08:00 - 18:00 Uhr erreichbar.

Sie erreichen uns zentral unter: (0461) 31 32 - 300.

Die zusätzliche Hotline ist auch weiterhin ausschließlich für allgemeine Fragen zu den vorübergehenden Grenzkontrollen geschaltet. Sie ersetzt nicht die bekannten Telefonnummern der Leitstellen der Bundespolizei Schleswig-Holsteins.

Für Notrufe nutzen Sie bitte weiterhin die kostenlose Telefonnummer der Polizei 110!

Im Internet unter:

www.bundespolizei.de

hat die Bundespolizei bereits Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zusammengestellt. Diese werden kontinuierlich aktualisiert.

Parallel informieren wir Sie zusätzlich über unseren Twitter-Kanal:

@bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.



Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

