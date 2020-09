Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, Kradfahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Teichstraße, Samstag, 12.09.2020, 18:05 Uhr,

Northeim (Gro)

Am Samstag, den 12.09.2020, gegen 18:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad in Northeim. Eine 45-jährige Moringerin bog mit ihrem Pkw Toyota von der Friedrichstraße in die Teichstraße ab und übersah dabei einen 62-jährigen Northeimer, der die Friedrichstraße mit einer Yamaha in Richtung Göttinger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von ca. 2.500 Euro.

