Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl (kal)

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 11.09.2020, wurde einer 88-jährigen Einwohnerin aus Einbeck ihr Portemonnaie aus dem Einkaufswagen heraus entwendet. Das Ganze geschah in einem Einkaufsmarkt im Altendorfer Tor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen. Die genaue Schadenshöhe konnte nicht beziffert werden.

