Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei warnt vor Trickbetrügern - VW Passat beim Tanken gestohlen - Bargeld aus Opferstock gestohlen

Fulda (ots)

Polizei warnt vor Trickbetrügern

Eichenzell - In der Gemeinde Eichenzell klingelte am Freitagmittag (15.05.) eine männliche Person bei einem lebensälteren Herrn an der Haustür. Mit der Frage "Weißt du wer ich bin?" entlockte er den Namen eines Bekannten und gab sich als dieser aus. Unter dem Vorwand sich Geld ausleihen zu wollen, nutzte er die Hilfsbedürftigkeit des Geschädigten aus und erbeute mehrere Hundert Euro Bargeld.

Der Tatverdächtige war circa 40 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Er hatte schwarze Haare, war dunkel gekleidet und trug einen Mund-Nasen-Schutz im Gesicht.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Seien Sie Sorgsam im Umgang mit persönlichen Daten! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei über den Notruf 110!

VW Passat beim Tanken gestohlen

Eiterfeld - Von der Zapfsäule einer Tankstelle in der Arzeller Eitrastraße stahl ein unbekannter Autodieb am frühen Samstagabend einen silberfarbenen VW Passat Kombi mit einem Fuldaer Kennzeichen. Der Fahrer hatte das Fahrzeug zuvor betankt und sich zum Bezahlen in das Tankstellengebäude begeben. Den Schlüssel hatte er im Auto stecken gelassen. Diese Gelegenheit nutzte ein dreister Dieb aus und fuhr mit dem VW Passat im Wert von rund 3.000 Euro davon.

Der Tatverdächtige hatte eine schmale Gestalt, dunkle Haare und ist circa 1,75 Meter groß. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und Jacke. Am Kopf trug er ein Basecap und einen hellen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld aus Opferstock gestohlen

Insgesamt zwei Kirchen in Fulda und Petersberg suchten unbekannte Diebe am Sonntag (17.05.) zu den allgemeinen Kirchenöffnungszeiten auf.

Zwischen 8 und 21 Uhr begaben sich die Unbekannten in eine Kapelle in der Straße "Am Ziegelberg", hebelten die Tür des dortigen Opferstocks auf und entwendeten daraus eine geringe Summe Bargeld. In der Goerdelerstraße versuchten die Täter zwischen 12 und 18 Uhr den Opferstock der Kirche aufzubrechen, jedoch vergebens.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell