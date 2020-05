Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung - Einbrüche - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Hersfeld - Rotenburg (ots)

52-Jähriger zusammengeschlagen

Bad Hersfeld - Am Freitag (15.05.), zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr, geriet ein 52-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit vier Personen im Bereich der Frankfurter Straße in Streit. Nach einem zunächst nur verbal stattfindenden Streit kam es auch zu einem körperlichen Übergriff, worauf der 52-Jährige kurzzeitig das das Bewusstsein verlor. Der Geschädigte musste durch einen Rettungswagen ärztlich versorgt werden. Eine Personenbeschreibung konnte er nicht angeben.

Einbruch in Scheune

Hainrode - Am Freitagmittag (15.05.), zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Scheune im Bereich der Straße "Am Beisebach" ein. Die Täter verschafften sich auf bisher noch unbekannte Art und Weise Zutritt zur Scheune, stahlen aus dieser nach jetzigem Stand jedoch nichts. Die Täter beschädigten außerdem noch eine sich vor der Scheune befindliche Holzbank. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

In Tankstelle eingebrochen

Ronshausen - In der Nacht von Freitag (15.05.) auf Samstag (16.05.), zwischen 23:30 Uhr und 01:10 Uhr, brachen Unbekannte in eine Tankstelle in der Eisenacher Straße ein. Die Täter brachen eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dort stahlen sie eine noch unbekannte Anzahl von Zigaretten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Der Wert der gestohlenen Zigaretten kann noch nicht genau beziffert werden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bad Hersfeld - Im Laufe der letzten Nacht - Sonntag (17.05.) auf Montag (18.05.) kam es im Innenstadtbereich von Bad Hersfeld zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Im Bereich der Meisebacher Straße, der Fritz-Rechberg-Straße und der Straßen Lappenlied und Schlippental hoben Unbekannte mehrere Gullideckel heraus. Hierdurch hätte es zu schweren Unfällen und / oder Personen- und Sachschäden kommen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

