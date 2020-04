Polizei Braunschweig

POL-BS: Aufmerksame Kassiererin - junger Tatverdächtiger flieht unerkannt

Braunschweig (ots)

02.04.2020, 21.52 Uhr Braunschweig, Goslarsche Straße

Nachdem er versucht hatte, mit der Kopie eines Geldscheines zu bezahlen, gelang einem bislang unbekannten Tatverdächtigen die Flucht.

Der junge Mann wollte an der Kasse eines Supermarktes in der Goslarschen Straße seinen Einkauf bezahlen. Der 30-jährigen Kassiererin fiel auf, dass es sich bei dem übergebenen Geldschein um eine schlechte Kopie handelte und sprach den Verdächtigen an. Der Unbekannte ergriff daraufhin sofort die Flucht.

Ein 48-jähriger Kunde des Marktes wollte bei Erkennen der Situation den Unbekannten festhalten, als dieser in Richtung Görgesstraße lief. Der Verdächtige konnte sich jedoch losreißen und unerkannt entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

