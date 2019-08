Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Varel - Der Fahrzeugführer wollte eigentlich nur eine Probefahrt machen

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Sonntagabend, 18.08.2019, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 19:30 Uhr in Obenstrohe bei der Fahrt zu einem Einsatz ein entgegenkommender PKW auf, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, so dass die Beamten das Fahrzeug anhielten, Im Rahmen der Verkehrskontrolle entgegnete der 30-jährige Fahrzeugführer aus Obenstrohe den Beamten, dass er lediglich eine Probefahrt machen würde, eine Versicherung und eine Zulassung habe er für das Fahrzeug nicht. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

