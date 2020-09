Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw Totalentwendung (kal)

Einbeck (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 10.09.2020, 20:30 Uhr auf den 11.09.2020, 08:00 Uhr, wurde vom Firmengelände eines Einbecker Autohauses ein Pkw im Wert von 36.100 Euro entwendet. Da außerdem noch Kennzeichen gestohlen wurden, ist davon auszugehen, dass der Pkw mit diesen Kennzeichen versehen und dann weggefahren wurde. Wer in diesem Fall etwas beobachtet hat, kann die Polizei in Einbeck unter der Telefonnummer 05561/94978-0 erreichen.

