Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beim Einparken beschädigt

Uslar (ots)

Uslar (st)

11.09.20, 14.20 Uhr

Ein 51 - Jähriger Fahrzeugführer aus Göttingen beschädigt beim Einparken in eine Parklücke auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße das Fahrzeug einer 57 - Jährigen aus Moringen. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell