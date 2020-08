Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Steinenbronn; Einbruch in Mötzingen

Ludwigsburg (ots)

Steinenbronn: Mercedes gestreift und abgehauen

Zwischen vergangenen Freitag und gestrigen Montag ereignete sich in Steinenbronn eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nach Zeugen sucht. Im Tatzeitraum war in der Tübinger Straße ein Mercedes am Fahrbahnrand abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren den geparkten Mercedes, wodurch ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro entstand. Ohne sich im Anschluss um den Vorfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt ortsauswärts fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Waldenbuch unter der Tel. 07157 52699-0.

Mötzingen: Bargeld und Laptop gestohlen

In der Öschelbronner Straße in Mötzingen hatte es ein bislang unbekannter Täter am Montag zwischen 00:00 Uhr und 16:25 Uhr auf einen Lieferservice abgesehen. Vermutlich über ein gekipptes Fenster verschaffte sich der Unbekannte Zugang zu der Räumlichkeit. Im Innern machte sich der Unbekannte auf die Suche nach Wertvollem und stieß hierbei auf eine dreistellige Bargeldsumme sowie einen Laptop. Anschließend suchte er mit der Beute das Weite. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, in Verbindung zu setzen.

