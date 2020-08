Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unfall beim Linksabbiegen

Ludwigsburg (ots)

Ein Leichtverletzter und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15:10 Uhr auf der Umgehungsstraße in Steinenbronn ereignete. Der 80jährige Fahrer eines VW war in Richtung Waldenbuch unterwegs und wollte nach links zur K 1051 abbiegen. Dabei achtete er nicht auf den entgegenkommenden Seat eines 38-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Der VW wurde durch den Zusammenstoß auf eine Verkehrsinsel abgewiesen und beschädigte dort noch ein Verkehrszeichen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

