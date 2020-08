Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen/Sindelfingen/Leonberg: Motorrad- und PKW-Lenker liefern sich Rennen; Weil im Schönbuch: Unfall zwischen Fahrradfahrer und PKW-Lenker, Auto zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Böblingen/Sindelfingen/Leonberg: Motorrad- und PKW-Lenker liefern sich Rennen

Wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt das Polizeirevier Leonberg gegen einen 26 Jahre alten VW-Lenker und einen noch unbekannten Motorradfahrer, die sich am Sonntag gegen 17.00 Uhr ein Rennen auf der Bundesstraße 464 zwischen Böblingen und Renningen lieferten. Ein Zeuge, der mit seinem PKW die B 464 in dieselbe Richtung befuhr, alarmierte die Polizei nachdem er die auffällige Fahrweise der beiden Verkehrsteilnehmer beobachtet hatte. Zunächst waren der VW-Lenker und der Motorradfahrer bis etwa Höhe der Ausfahrt auf die Calwer Straße im Bereich Sindelfingen nebeneinander auf der B 464 unterwegs. Als die Fahrbahn einspurig wurde, ordneten sie sich zunächst hintereinander ein, wobei der Motorradfahrer den vorausfahrenden Zeugen schließlich rechts überholte. Anschließend bremst er mehrfach ab und gab dann wieder Vollgas, um so vermutlich die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Schließlich ließ er sich wieder hinter den Zeugen zurückfallen. Im Bereich Magstadt wurde der Zeuge dann von dem Motorrad und auch von dem VW, trotz geltendem Verbot, überholt und dies obwohl Gegenverkehr herrschte. Hierbei unterschritten beide Fahrer den Sicherheitsabstand zu dem Zeugen erheblich. Mit wohl deutlich überhöhter Geschwindigkeit sausten sie dann über die B 295 in Richtung Leonberg davon. Im Bereich der Autobahnschlussstelle Leonberg-West konnte der VW-Lenker durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung gestellt werden. Der Motorradfahrer flüchtete indes auf die Bundesautobahn 8 in Richtung München. An dem Motorrad war ein Kölner Kennzeichen (K-) angebracht. Im VW saß ein 26 Jahre alter Fahrer. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Motorrads und des VW gefährdet wurden, sich unter Tel. 07152/605-0 zu melden.

Weil im Schönbuch: Unfall zwischen Fahrradfahrer und PKW-Lenker

Leichte Verletzungen erlitt ein 71 Jahre alter Radfahrer, der am Sonntag gegen 11.40 Uhr auf der Bundesstraße 464 im Bereich Weil im Schönbuch in einen Unfall verwickelt war. Der Radler befuhr zunächst das sogenannte "Franzensträßle", um anschließend die B 464 zu überqueren. Mutmaßlich übersah er jedoch, dass ein 69 Jahre alter VW-Fahrer auf der B 464 aus Richtung Holzgerlingen heranfuhr und nahm diesem in der Folge die Vorfahrt. Der VW-Lenker versuchte noch dem Radler auszuweichen, er konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der 71-Jährige prallte gegen die rechte Vorderseite des PKW und stürzte auf den Asphalt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Weil im Schönbuch: Auto zerkratzt

Zwischen Freitag 18.00 Uhr und Samstag 07.00 Uhr suchte ein noch unbekannter Täter das Keltergässle in Weil im Schönbuch heim. Der Unbekannte zerkratzte einen Audi, der am Fahrbahnrand stand, wodurch ein Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell