POL-LB: Bargeld in Leonberg gestohlen; Drei Autos in Böblingen beschädigt

Leonberg-Eltingen: Bargeld gestohlen

Auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Täter abgesehen, der am Montag zwischen 01:30 Uhr und 08:00 Uhr in der Brennerstraße in Leonberg-Eltingen sein Unwesen trieb. Vermutlich über eine Tiefgarage gelangte der Unbekannte in ein mehrstöckiges Geschäftsgebäude. Dort begab er sich über das Treppenhaus zum Kellereingang einer Gaststätte und hebelte anschließend die Tür auf. Nachdem er den Kellerraum betreten hatte, entwendete er einen Möbeltresor samt dem enthaltenen Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Sattelzug beschädigt drei Autos

Ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 07:20 Uhr in der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen ereignete. Aus einer Hofausfahrt fuhr ein 24 Jahre alter Sattelzuglenker in die Wolf-Hirth-Straße ein. Da der Fahrer offenbar zuvor vergessen hatte die Türen des Sattelaufliegers zu verschließen, schwangen diese auf. Die linke Tür streifte hierbei einen Renault, einen Audi und einen Opel, die allesamt am Fahrbahnrand geparkt waren.

