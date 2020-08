Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 44-Jähriger in Spielothek schwer verletzt, PKW zerkratzt; Weissach: Holztisch geht in Flammen auf

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: 44-Jähriger in Spielothek schwer verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen, der am Sonntagmittag einen 44-Jährigen in einer Spielothek in Eltingen schwer verletzt haben soll. Die beiden Männer betraten gegen 12.00 Uhr miteinander rangelnd die Spielhalle in der Leonberger Straße. Während der weiteren körperlichen Auseinandersetzung habe der 19-Jährige seinen Kontrahenten geschubst, der hierauf hart am Boden aufschlug. Anschließend soll der 19-Jährige dem am Boden liegenden Mann mehrmals ins Gesicht getreten und sich schließlich auf ihn gesetzt haben. Dann habe er weiter mit seinen Fäusten auf das Opfer eingeschlagen, bis ihn ein 41 Jahre alter Zeuge von dem 44-Jährigen wegzog. Nachdem der 19-Jährige zunächst nur schwer zurück gehalten werden konnte, flüchtete er schlussendlich zu Fuß. Eine Angestellte der Spielhalle alarmierte die Polizei. Der Zeuge leistete erste Hilfe, nachdem der 44-Jährige kurzzeitig bewusstlos geworden war. Der schwer verletzte Mann wurde durch einen angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Anhand weiterer Ermittlungen vor Ort konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Wenig später wurde der 19-Jährige von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Leonberg gebracht. Im Anschluss an die durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Wie es zu dem Streit zwischen den beiden Männern, die beide vermutlich stark alkoholisiert waren, kam, ist noch nicht geklärt.

Leonberg-Eltingen: PKW zerkratzt - 4.000 Euro Sachschaden

Zwischen Freitag 20.00 Uhr und Sonntag 14.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen PKW, der am Straßenrand der Uracher Straße, Höhe Unterer Ezachweg in Eltingen stand. Der Täter zerkratzte nahezu den gesamten Mercedes, so dass ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Weissach: Holztisch geht in Flammen auf

Ein Holztisch im Außenbereich der Vorbergblickhütte in Weissach ging vermutlich in der Nacht zum Sonntag in Flammen auf. Ein Zeuge alarmierte kurz vor 07.00 Uhr am Sonntagmorgen Polizei und Feuerwehr und teilte mit, dass der Holztisch in Brand geraten war. Die Freiwillige Feuerwehr Weissach rückte mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften aus. Diese konnten den Brand zügig löschen. Möglicherweise war das Feuer entstanden, da Asche- oder Zigarettenrückstände in einem Pizzakarton entsorgt worden waren, der auf dem Tisch gestanden hatte. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

