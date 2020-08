Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung und Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Ost: Außenmobiliar eines Cafés beschädigt

Bislang unbekannte Täter trieben am Sonntag zwischen 03:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Neckarstraße in Sindelfingen-Ost ihr Unwesen. Im Außenbereich eines Cafés beschädigten die Unbekannten mehrere Schirme und warfen darüber hinaus einen Blumentopf, Tische sowie Stühle um. Anschließend suchten die Vandalen das Weite und hinterließen einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen-Nord: Unter Alkoholeinfluss gegen Pkw gefahren

Dank dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugens wurde die Polizei am Sonntagnachmittag über einen Verkehrsunfall informiert. Gegen 17:00 Uhr konnte der Zeuge in der Straße "Nikolaus-Lenau-Platz" in Sindelfingen-Nord beobachten, dass ein Autofahrer auf einem öffentlichen Parkplatz versuchte rückwärts auszuparken. Auf Anhieb gelang ihm dies jedoch nicht, weshalb er einen zweiten Versuch benötigte. Dabei stieß der 39-jährige Fahrer mit seinem Skoda gegen einen geparkten Fiat, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro entstand. Im Anschluss fuhr der Skoda-Fahrer zurück in seine Parklücke und stieg aus dem Pkw aus. Der Fahrer schien unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen, woraufhin der Zeuge umgehend die Polizei alarmierte. Vor Ort trafen die hinzugezogenen Beamten den Skoda-Fahrer schließlich an und stellten bei ihm eine Alkoholbeeinflussung fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein des 39-jährigen Mannes wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell