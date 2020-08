POL-LB: Tamm: Fahrräder gestohlen; Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Tamm: Fahrräder gestohlen; Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Ludwigsburg

Tamm: Fahrräder gestohlen

Ein noch unbekannter Täter trieb am Sonntag im Gmünder Weg in Tamm sein Unwesen. Zwischen 00.20 Uhr und 09.30 Uhr stahl er zwei Fahrräder, die verschlossen in einem Carport standen. Die beiden Fahrräder, ein E-Bike und ein Mountain-Bike, waren mit Kettenschlössern, die durch die Vorderräder geführt worden waren, gesichert. Der Täter öffnete nun die Schnellspanner der Vorderräder und stahl die Zweiräder anschließend ohne das jeweilige Vorderrad. Auch an einem dritten Fahrrad wurde der Schnellspanner geöffnet, doch dieses Zweirad verblieb im Carport. Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich um ein Scott E-Bike, Typ E-Spark 720 Plus, und um ein Mountainbike der Marke Nikita, Typ Wild Cat 3.5. Der Wert der Zweiräder wurde auf rund 3.800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141/601014, entgegen.

Bietigheim-Bissingen-Kammgarnspinnerei: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag zwischen 14.00 Uhr und 17.45 Uhr in der Straße "Kammgarnspinnerei" in Bietigheim-Bissingen einen Opel. Der Unbekannte fuhr auf die hintere Stoßstange auf und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Eine Notiz wurde an dem beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Die angegebene Handy-Nummer ist jedoch fehlerhaft. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissigen; Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

