POL-LB: Stuttgart: Auffahrunfall von zwei Firmentransportern; Böblingen: Zeugen zu Verkehrsdelikt gesucht

Stuttgart: Auffahrunfall von zwei Firmentransportern

Am Samstag gegen 10.45 Uhr befuhren zwei 22- und 42-jährige Arbeitskollegen mit den Fiat Ducato Transportern der gleichen Firma den mittleren Fahrstreifen der Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe. Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und Stuttgart-Möhringen musste der 42-Jährige am Stauende seine Geschwindigkeit verringern, was der nachfolgende 22-jährige Arbeitskollege zu spät erkannte und hinten auffuhr. Der Fiat Ducato des 22-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 13.000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Autobahnmeisterei Kirchheim/Teck mit einem Fahrzeug und zwei Mann zur Reinigung ausgerückt.

Böblingen: Zeugen zu Verkehrsdelikt gesucht

Am Samstag gegen 12.00 Uhr konnte durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen in der Flugfeld-Allee ein schwarzer Ferrari mit Heilbronner Kennzeichen festgestellt werden, wie dieser driftend und stark beschleunigend mit durchdrehenden Rädern in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee fuhr. Nachdem der Fahrzeuglenker Anhaltesignale ignorierte, nahm die Streifenwagenbesatzung die Verfolgung des Fahrzeuges auf und konnte dabei beobachten, wie der Ferrari in gleicher Fahrweise nach links in die Wolfgang-Brumme-Allee einbog, diese mit weit überhöhter Geschwindigkeit befuhr und kurz darauf an der Autobahnanschlussstelle Böblingen/Sindelfingen auf die BAB 8 in Richtung Stuttgart einfuhr. Auf Grund des dort herrschenden hohen Verkehrsaufkommens konnte der Ferrari seine rasante Fahrweise nicht fortsetzen und hielt kurz darauf in einer Nothaltebucht an. Da sich der 46-jährige Fahrer bei der folgenden Kontrolle äußerst unkooperativ verhielt, mussten ihm während der Maßnahme Handschließen angelegt werden. Beim 46-Jährigen konnten weder Alkohol- noch Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, welche durch die Fahrweise des Ferrari gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Böblingen, Telefon 07031 132500, zu melden.

