Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Unfallverursacher zwischen 6:40 Uhr und 7:20 Uhr die Ooser Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bahnhof Baden-Baden befahren und hierbei einen geparkten Volvo gestreift haben. Bei diesem entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Der unbekannte Verursacher soll sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegen.

