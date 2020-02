Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A 5 - Bei Aquaplaning ins Schleudern geraten - Rettungsgasse? Fehlanzeige!

Offenburg (ots)

Ein 28 Jahre alter Audi-Fahrer ist am Mittwochnachmittag auf der Südfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg ins Schleudern geraten und auf der mittleren Fahrspur mit dem Heck eines 3,5-Tonners kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und schleuderten in das der Autobahn angrenzende Dickicht. Starkregen und Graupel haben auf der A 5 zu Aquaplaning geführt, was mit dazu beigetragen haben dürfte, dass der 28-Jährige kurz vor 15 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Eine 20-jährige Mitfahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers hat sich infolge der Kollision leichte Verletzungen zugezogen. Der Beifahrer des Kleinlastwagens musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrer blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unversehrt. Zur Bergung der stark beschädigten Unfallfahrzeuge sowie zur Reinigung der Fahrbahn musste der rechte Fahrstreifen bis kurz vor 19 Uhr gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Appenweier unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 40.000 Euro.

Eine unschöne Begleiterscheinung war einmal mehr, dass etliche Verkehrsteilnehmer nicht in der Lage waren, eine Rettungsgasse zu bilden. Negativer Höhepunkt waren vier nebeneinander fahrende Fahrzeuge bei lediglich drei Fahrspuren. Bei der erschwerten Durchfahrt, des sich durch den Unfall gebildeten Rückstaus, mussten deshalb insgesamt fünfzehn Fahrer beanstandet werden. Sie erwartet nun ein empfindliches Bußgeld und Punkte in Flensburg.

/wo

