POL-MG: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung - 27jährige Fahrerin leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagmorgen, 06.30 Uhr, informierte ein aufmerksamer Zeuge die Einsatzleitstelle der Polizei Mönchengladbach über einen Verkehrsunfall auf der Viersener Straße Höhe Wasserturm.

Durch die entsandten Polizeibeamten wurde folgender Sachverhalt ermittelt :

Eine 27jährige Frau aus Viersen befuhr mit ihrem Pkw Renault die Viersener Straße in Richtung Schürenweg. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Hagelkreuzstraße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Pkw Mercedes, A-Klasse, auf, den sie auf einen Pkw Mercedes Kombi schob.

Beim Aufprall verletzte die Viersenerin sich leicht und wurde nach Erstuntersuchung am Unfallort einem Mönchengladbacher Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin fest. Ein durchgeführter Alcotest bestätigte, dass sie erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Folglich wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (so)

