Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1. Am Freitag, 06.12.2019, stellten die Bewohner einer Doppelhaushälfte auf der Gustav-Karsch-Straße in Wickrath einen Einbruch fest. Unbekannte Täter hatten sich nach Einschlagen der Terrassentür Zugang verschafft. Über das mögliche Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden.

2. Am Samstag, 07.12.2019, gegen 14.00 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Manderscheider Straße in Odenkirchen Beschädigungen an seiner Wohnungstür, die auf einen versuchten Einbruch hindeuten.

3. In der Nacht zu Samstag, 07.12.2019, hebelten Unbekannte das Wohnzimmerfenster eines EFH auf dem Gotzweg auf und stiegen ein. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck.

4. Ebenfalls am Samstag, 07.12.2019, in der Zeit zwischen 20.00 und 21.30 Uhr, versuchten Einbrecher vergeblich, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf der Hehner Straße aufzubrechen.

5. Am Samstagabend, zwischen 18.00 und 23.10 Uhr, kletterten Unbekannte auf den Balkon eines EFH auf der Bonhoefferstraße und hebelten die Balkontür auf. Sie durchsuchten sie Räume und entwendeten Tafelsilber und Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Einbrüchen machen können, werden gebeten, die Kriminalpolizei in der Bürodienstzeit, montags bis freitags von 07.30 bis 16.00 Uhr, unter Tel. 02161/290, zu informieren. (so)

